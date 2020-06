Sérgio Conceição entre Uribe e Danilo para jogo frente ao Paços de Ferreira

Sérgio Conceição continua a preparar o duelo do FC Porto esta segunda-feira diante do Paços de Ferreira com uma dúvida. Com Sérgio Oliveira castigado, Uribe ou Danilo Pereira são candidatos à vaga.









O técnico tem várias opções para o lugar do médio português, que tem sido titular absoluto desde a retoma do campeonato. O colombiano Matheus Uribe tem ganho particular destaque no miolo dos azuis-e-brancos, relegando Danilo Pereira para uma terceira escolha, pelo menos nesta altura da época. No último jogo com o Boavista, Sérgio Oliveira foi escolhido para médio mais recuado e quando Sérgio Conceição precisou mudar de tática, Uribe entrou ao intervalo. Foi neste período que o FC Porto realizou os melhores momentos de futebol esta temporada. Danilo não foi titular nos últimos jogos e, no dérbi, só entrou a pouco mais de quinze minutos do fim.

A possibilidade de jogarem ambos também se coloca, embora esse desenho tático iria conferir à equipa um figurino mais defensivo com e menos pendor atacante, num jogo que o FC Porto quer vencer de forma a manter (pelo menos) a vantagem de três pontos que tem para o rival Benfica, na classificação.

Novos testes à Covid-19



Plantel, técnicos e todo o staff vão este domingo ao Olival sujeitar-se a nova sessão de testes de despistagem para a Covid-19.





Concorrência por lateral



O lateral-esquerdo holandês Tyrell Malacia, de 20 anos, tem sido associado ao interesse do FC Porto. O jogador do Feyenoord está a ser seguido pelos franceses do Stade de Reims.





pormenores



Manafá ganha lugar à direita

Manafá deve regressar ao lado direito da defesa no jogo com o P. Ferreira, relegando para o banco Tomás Esteves. O lateral que o FC Porto contratou ao Portimonense em 2018/19 entrou bem na 2ª parte do jogo com o Boavista e deve voltar a merecer a confiança de Conceição.







Zé Luís perto do regresso

O avançado Zé Luís treinou este sábado de forma condicionada devido a uma lesão na coxa esquerda. O internacional cabo-verdiano está mais perto do regresso, depois de na sexta-feira ter feito apenas trabalho de ginásio. Ainda assim não deve estar apto para Paços de Ferreira.