"Esperava ter nove pontos, mas ninguém pode dizer que não estamos numa boa posição. Depende deste jogo e deste resultado que pode ser extremamente importante.” Foi desta forma que Sérgio Conceição resumiu esta terça-feira a situação do FC Porto na Liga dos Campeões. À partida para o jogo desta quarta-feira (20h00) em casa do Marselha, da 4ª jornada da fase de grupos, os dragões têm seis pontos, após terem vencido os franceses e o Olympiacos no Dragão.A única derrota foi em Manchester com o City. Vencer esta quarta-feira o Marselha deixa os portistas com nove pontos, o que quase vale a qualificação se o Olympiacos perder com o City - os gregos têm três pontos e ficariam a 6 de distância do FC Porto com apenas dois jogos por disputar, enquanto o Marselha continuaria sem pontuar.

“São seis jogos competitivos [neste grupo] e muito difíceis. Este não foge à regra, sabendo que o Marselha tem aqui a última oportunidade de manter bem viva a chama dos ‘oitavos’. Não estou a baixar a nossa expectativa de ir lá ganhar, mas não está nada decidido”, avisou o técnico do FC Porto, além de que há aspetos em que a equipa precisa de melhorar: “Há muitas coisas que temos de trabalhar e em alguns momentos de jogo sermos mais consistentes para ficarmos mais perto do que queremos, que é vencer.”





Depois da boa exibição na Taça de Portugal, Taremi reforçou a sua candidatura ao onze titular, mas Sérgio Conceição não desvendou se vai abdicar do 4-3-3 e jogar com dois avançados: “Marega e Taremi encontram-se no treino e não são parecidos. Jogámos até um determinado momento com um avançado. Começámos recentemente a adotar o segundo avançado, mas jogar em 4-4-2 não é jogar em 4-2-4. Quero uma equipa capaz e competente, capaz de ganhar jogos.”

O FC Porto comunicou à CMVM quanto vai gastar no próximo mês de dezembro com os juros dos dois empréstimos obrigacionistas (no valor total de 70 milhões de euros) que vencem em junho de 2021. No dia 7 de dezembro, os dragões pagam 11,875 cêntimos por cada uma de 7 milhões de obrigações, num total de 831 250 euros. Dois dias depois, o juro a pagar de cada obrigação de um segundo empréstimo (em igual volume do primeiro) é de 10,625 cêntimos, o que dá 743 750 €. Tudo somado, dos cofres portistas terão de sair 1,575 milhões de euros em 48 horas.



Abcesso nadegueiro

Uribe tem um abcesso nadegueiro, informou o FC Porto, e não joga esta quarta-feira em Marselha. Pepe viajou para a cidade francesa, mas Sérgio Conceição disse ser "muito difícil, mesmo impossível" o central estar disponível.



André Villas-Boas elogia conceição

"O ser portista, com a capacidade de transcendência única que tem, faz com que o Sérgio [Conceição] seja amado pelo presidente", disse esta terça-feira André Villas-Boas, treinador do Marselha.