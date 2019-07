Sérgio Conceição expulsa Danilo do estágio do FC Porto

Sérgio Conceição e Danilo entraram em rota de colisão. O desentendimento verificado após o jogo com o Getafe foi presenciado por todo o plantel, com o técnico a dizer ao médio que podia abandonar o estágio, que a equipa estava realizar no Algarve, apurou o Correio da Manhã.

O incidente verificou-se após o jogo com o Getafe, que os dragões ganharam por 2-1, e permitiu a conquista da primeira copa ibérica.





sabe que os jogadores preparavam-se para jantar, quando se verificou um atraso de uma hora da equipa técnica. Danilo assumiu o papel de capitão e falou com o treinador, perguntando se havia algum problema.A resposta foi negativa e os jogadores receberam autorização para iniciar a refeição. Danilo insistiu com o técnico e disse-lhe que quando isso acontecer podia avisar o plantel e evitava uma espera de uma hora.

A equipa técnica quando chegou ao hotel, convocou os jogadores para uma reunião no hall. Danilo foi o último a ser avisado e o último a chegar. Foi nessa altura que Sergio Conceição terá perdido as estribeiras. Acusou o médio de não saber ser capitão e que podia deixar o estágio.

O médio portista acabou por ser a principal ausência no jogo de hoje com o Farense, que encerra o estágio dos dragões no Algarve. O clube justificou a ausência de Danilo para "tratar de assuntos pessoais".

Danilo pode estar assim de saída do FC Porto.