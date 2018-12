Sérgio Conceição falha conferência de imprensa após expulsão do dérbi

Francisco J. Marques avança com explicação e Benfica fala de "espetáculo degradante".

Sérgio Conceição não marcou presença na conferência de imprensa

. O treinador do FC Porto

"Ninguém do FC Porto estará na conferência após o jogo em protesto por o nosso treinador ter sido expulso por festejar. O assistente Ricardo Santos volta a expulsá-lo sem razão, como aconteceu na supertaça. O FC Porto foi a única equipa que quis que se jogasse futebol. A única", explicou Francisco J. Marques no Twitter.





Também Hernâni comentou a expulsão do técnico:





Luís Bernardo,

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, não ficou indiferente ao dérbi portuense e também reagiu ao que aconteceu. "O que se assistiu foi também um espetáculo degradante de insultos, ameaças e pressões sobre tudo e todos que infelizmente parecem estar a resultar", disse ao Record O jogo foi marcado por muita tensão no Estádio do Bessa, várias interrupções e um golo que tardou em chegar.







Sérgio Conceição foi expulso no final do jogo, logo após Hernâni ter marcado o golo que deu a vitória aos dragões. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, avançou, no Twitter, com uma explicação para a ausência do treinador na conferência de imprensa. "Ninguém do FC Porto estará na conferência após o jogo em protesto por o nosso treinador ter sido expulso por festejar. O assistente Ricardo Santos volta a expulsá-lo sem razão, como aconteceu na supertaça. O FC Porto foi a única equipa que quis que se jogasse futebol. A única", explicou Francisco J. Marques no Twitter.