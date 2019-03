Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sergio Conceição faz mexidas no onze para o duelo com a AS Roma

Militão, Danilo e Soares apontam à titularidade para a Champions.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Sérgio Conceição vai mexer na equipa para o jogo de amanhã com a Roma referente à 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O técnico portista vai proceder a várias mudanças em relação à equipa que perdeu no domingo com o Benfica no Dragão (2-1) e foi relegada para o segundo lugar da Liga. Face à importância do jogo com a Roma, em que os dragões têm de anular uma desvantagem de 2-1 da primeira mão, Sérgio Conceição vai dar mais consistência à defesa e acutilância no ataque.



Certo é que Manafá vai ficar de fora. Não pela fraca exibição frente ao Benfica, mas porque não está inscrito na UEFA. Assim, o seu lugar no lado direito da defesa deverá ser ocupado por Militão ou até Maxi Pereira. O brasileiro, que falhou os três últimos jogos do FC Porto devido a um castigo por ter violado os regulamentos internos do clube com uma saída noturna, deve ver terminada a punição. É um jogador que dá consistência à defesa e é importante nas bolas paradas, quer a defender, quer a atacar. Está habituado a jogar a central, por isso será útil num jogo em que os dragões não podem ser sofrer golos.



A entrada de Danilo para trinco também ganha forma. É preciso uma defesa consistente para manter o sonho do apuramento aceso. Basta uma vitória por 1-0, mas sofrer golos pode deitar tudo a perder.



O FC Porto vai ainda apostar num ataque acutilante. Soares, que também tinha ficado no banco com o Benfica, entra para o onze. Sérgio Conceição deve voltar ao 4x3x3, com uma frente de ataque composta por Marega, Soares e Brahimi. A missão será marcar pelo menos um golo no jogo dos milhões. Se passar, o FC Porto vai encaixar mais 10,5 milhões de euros a juntar aos 67,9 milhões já ganhos na prova milionária.



Segurança apertada na receção à Roma

A PSP tem prevista uma "operação adequada para criar condições de segurança" para o jogo de amanhã (20h00) da 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre o FC Porto e a Roma.



São esperados no Dragão 45 mil adeptos, sendo que 2500 são italianos. Em conferência de imprensa, o subintendente Cardoso Silva, da PSP, explicou que o plano é semelhante ao utilizado no clássico do último sábado. "O conceito e princípios de atuação são os mesmos. Aqui a particularidade tem que ver com a área de influência, já que temos de fazer o acompanhamento dos italianos do aeroporto para a cidade", disse.



As portas do Estádio do Dragão abrem às 18h30.



PORMENORES

100 jogos de Pepe

"Estou muito feliz de fazer 100 jogos pelo Porto. Sinto-me um filho deste clube", escreveu o defesa-central Pepe nas redes sociais.



Marega confiante

"Vamos ganhar, calma. Vamos ganhar." Estas foram as palavras de Marega no final do jogo do Benfica, quando se dirigiu à claque para dar a camisola.