Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição faz mudanças no onze para jogo da Taça de Portugal

Técnico quer equipa em alta rotação com o Belenenses e antes do jogo da Champions.

Por Filipe António Ferreira | 08:40

Sérgio Conceição deu esta quinta-feira início à preparação do jogo da Taça de Portugal com o Belenenses. O técnico deve fazer algumas alterações no onze mas está a encarar o duelo da 4ª eliminatória como se de um jogo da Liga se tratasse apurou o CM.



O treinador deve fazer algumas alterações. Desde logo na baliza, com Vaná a entrar para o lugar de Casillas. Mbemba e Jorge devem ser chamados ao onze na defesa, assim como Badoer, Sérgio Oliveira e Otávio. Na frente, Adrián ou André Pereira espreitam um lugar na equipa titular. A Taça de Portugal é um dos objetivos dos dragões, mas ainda assim a equipa será um misto de habituais titulares e menos utilizados.



É que, depois da Taça, o FC Porto tem o jogo com o Schalke 04 (28/11) que pode ditar a passagem aos ‘oitavos’ da Champions. Aí, Conceição quererá utilizar o onze de gala.



PORMENORES

Técnico de parabéns

Sérgio Conceição festejou esta quinta-feira o 44º aniversário. O clube assinalou a data com um vídeo nas redes sociais, com alguns dos melhores momentos do técnico desde altura em que foi jogador até à atualidade.



Dragão faz 15 anos

O Estádio do Dragão assinala esta sexta-feira 15 anos de existência. O jogo inaugural aconteceu em 2003, com a vitória do FC Porto (2-0) sobre o Barcelona.