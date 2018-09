Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: "Foi um jogo consistente, não brilhante"

"Marcando o penálti na primeira parte o jogo teria sido diferente", assumiu o treinador do FC Porto.

23:09

Sérgio Conceição ficou satisfeito com o empate 1-1 do FC Porto na Alemanha, diante do Schalke 04, ainda que sublinhando que os dragões têm sempre a vitória em mente. O treinador dos campeões nacionais disse ainda que se Alex Telles tivesse marcado o primeiro penálti que a história poderia ter sido outra.



Foi o resultado possível?

"Temo consciência da prova em que estamos, isto é a Champions e todos os jogos são competitivos e difíceis de jogar, com características diferentes da do nosso campeonato. Tivemos a grande oportunidade da primeira parte. O Schalke, com um futebol direto, não conseguiu criar ocasiões. O Schalke faz dois remates à baliza em todo o jogo."



Golo sofrido

"Começou lá em cima e sofremos um golo algo estranho. Não baixámos os braços e em termos de jogo jogado fomos superiores. Tivemos mais de 60 por cento de posse e de bola e isso diz alguma coisa. Foi um jogo consistente, não brilhante, onde podíamos ter ganho. Marcando o penálti na primeira parte o jogo teria sido diferente. Preparamos os jogos para ganhar. Não perder é positivo mas bom era ganhar."



Receção ao Galatasaray

"Marcamos sempre a posição a partir do momento em que entramos, somos o FC Porto. Vamos pensar no V. Setúbal primeiro. Somos muito competitivos e é de louvar o regresso do Danilo, muito importante no balneário e em campo."



Adaptação de alguns elementos

"Tivemos o Militão que fez um belíssimo jogo, o Danilo que voltou a da paragem, temos um ou outro que pela vinda tardia ou pelas seleções ainda não estão na forma que quero e que sei que podem atingir. Temos futuro que depende de nós. Estou otimista quando ao futuro próximo do FC Porto"