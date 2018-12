Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: "Futebol é emoção e deixei-me contagiar"

Treinador fala em massacre no Bessa.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:35

"Futebol é emoção e ontem deixei-me contagiar. Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato." Sérgio Conceição referiu-se assim ao momento de explosão com o golo de Hernâni no último minuto do encontro frente ao Boavista (vitória, 1-0, no Bessa) e que culminou com a expulsão do treinador, após confusão com o banco dos axadrezados e com o médio Idris.



"Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5’ de massacre na batalha do Bessa?", questionou esta segunda-feira o técnico, através do Twitter, numa crítica ao comportamento da equipa de Jorge Simão.



"Nós, no FC Porto, temos um objetivo bem definido: reconquistar o título que é nosso", finalizou Conceição.



Antes da publicação do timoneiro azul-e-branco, já o próprio clube tinha sublinhado o que entende ter sido um comportamento mais violento do Boavista, falando em "arraial de porrada".



"A exibição não foi fantástica, nem poderia ser, pela forma como o adversário (se) bateu e pela forma como o árbitro o permitiu", lê-se na newsletter Dragões Diário, que deixa questões sobre possíveis motivos para as expulsões de Jorge Simão - corria "repetidamente pela linha" - e Idris.



Sobre o resultado, diz o FC Porto que teve "uma certa beleza poética".