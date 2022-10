Vivemos finais diariamente, cada treino é um desafio. Mas é bom ter estes desafios e viver estas finais de três em três dias." Foi desta forma que Sérgio Conceição desmistificou, na antevisão do jogo com o Bayer Leverkusen, esta noite, referente à 3ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, os efeitos físicos provocados pela sucessão de jogos em várias competições.