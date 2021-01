"Olhamos para o 1º lugar porque é lá que queremos estar. Precisamos de ganhar. Temos de ir à procura de encurtar essa distância para estar em primeiro. Importante é liderar em maio, mas quanto mais depressa chegarmos lá... melhor”, foi desta forma que Sérgio Conceição abordou o jogo desta sexta-feira com o Famalicão.









O treinador do FC Porto não pensa na derrota, em Famalicão, na época passada: “Nem foi motivo de conversa. As equipas mudam.” Sérgio Conceição acredita num bom resultado e lembra que o líder Sporting empatou frente a este adversário: “Não sou bruxo. A responsabilidade deles é menor. Os jogos são todos diferentes e a própria motivação quando se joga contra o FC Porto é diferente. Teoricamente, é um jogo difícil, complicado. É mais uma final para nós e vamos jogar para ganhar.”

Já sobre a possibilidade de gerir o plantel a pensar no clássico com o Benfica, o técnico foi perentório: “É falso. Haverá tempo para preparar e falar sobre esse jogo. O foco e concentração estão no Famalicão.”





Questionado pela CMTV sobre se achava que Jesus pode estar de saída do Benfica e que as críticas de que o homólogo tem sido alvo são justas, Conceição afirmou: “Próxima pergunta.”





“Não posso dar uma opinião ou sugestão”



Questionado sobre o processo de que foi alvo pelo CD da Liga, lamentou: “Não posso comentar, não posso dar uma opinião e uma sugestão daquilo que eu acho que é benéfico para o futebol. “





“Focar e concentrar a cada jogo”



“Ciclo de jogos? Tem de ser olhado como em dezembro. Temos de nos focar e concentrar em cada jogo. No balneário só se fala do Famalicão”, disse Conceição.





“Corona é bom demais”



O técnico não poupou elogios a Corona, apesar do momento menos bom do extremo mexicano. “O Corona é muito bom rapaz, até demais! Eu acho que ele já assim está bem. É verdade que no último terço pode ser um bocadinho mais egoísta”, disse, acrescentando: “Ele já está muito bem, tem feito nestes anos uma evolução na consistência. Ele não oscila, é sempre bom, bom ou muito bom. Isso é ótimo. O Corona consegue emprestar ao jogo esse trabalho à equipa. Vocês sabem o talento que o Corona tem. Se puder meter uns golos...”