Sérgio Conceição: "Mercado fica à porta"

Os últimos dias do mercado de transferências são sempre motivos de apreensão para Sérgio Conceição, técnico do FC Porto. “O mercado fica à porta. Estamos atentos ao que se passa, ao que anda à volta do clube, dos jogadores. O mais difícil não é treinar, é gerir o balneário, mas para isso é que me pagam. Não é fácil, há redes sociais, há pessoas que gravitam na vida dos atletas, não se consegue ser eficaz a 100 por cento”, salientou.









Na antevisão ao dérbi portuense, o treinador aproveitou para reafirmar que prefere vencer por 1-0 do que por 4-3: “Depois colam-me o rótulo de treinador conservador. Mas começo a ouvir algumas pessoas a dizer que mesmo a jogar com um na frente conseguimos em cada situação de cruzamento meter cinco jogadores na área.”

Sobre o Boavista, algum desconhecimento: “Conhecemos os jogadores, mas a sua dinâmica nem tanto. Temos como referência o primeiro jogo da Liga e um ou outro amigável. Acho que o Boavista tem um plantel de qualidade e com certeza que, pelo que vimos, vai ser uma equipa muito interessante.”





Técnico lembra dérbis e lamenta falta de público

“Para quem é apaixonado pelo futebol, como eu, se calhar dos jogos que tive mais gosto e prazer em participar foram esses dérbis com o Boavista. Tanto os nossos adeptos como os do Boavista são muito apaixonados pelos seus clubes. É pena não haver [público] este ano”, destacou o treinador.







Sucesso para Tiquinho

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa para agradecer e desejar sucesso a Tiquinho Soares, que saiu para a China. “Vai daqui melhor jogador, melhor homem, o que lhe desejo é que tenha o sucesso que desejo também para a minha equipa e a minha família, o máximo”, salientou o treinador.