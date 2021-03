Sérgio Conceição multado em 2040 euros e alvo de processo disciplinar

Os treinadores do FC Porto, Sérgio Conceição, e do Portimonense, Paulo Sérgio, foram multados e alvos de processos disciplinares, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na base da decisão do CD estão os incidentes ocorridos entre os dois técnicos, após terem sido expulsos no decorrer da segunda parte do jogo de domingo, a contar para a I Liga, que os 'dragões' venceram por 2-1.

Além dos processos disciplinares instaurados, Sérgio Conceição foi multado em 2.040 euros, enquanto Paulo Sérgio foi punido com 408 euros.