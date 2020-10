O treinador é um eterno insatisfeito. O mercado é o que é. Não estamos superfelizes da vida quando se perdem jogadores muito importantes da equipa. E olhamos os nossos novos jogadores: empréstimos, jogadores do mercado nacional, e alguns a custo zero e isso diz muito da nossa realidade”. Foi desta forma que Sérgio Conceição abordou o mercado do FC Porto, durante o lançamento do clássico de sábado com o Sporting.









Depois de perder Alex Telles (Man.United) e Danilo (PSG), o técnico do FC Porto admite que os reforços, apesar da “disponibilidade fantástica”, necessitam sempre de um período de adaptação. “ Isso não acontece com um estalar dos dedos, nem num dia de trabalho”, reforçou.

O técnico alertou ainda para a dificuldade existente com os jogadores emprestados: “Sabem que daqui a um ano vão embora e isso é um trabalho a dobrar para o treinador. Tudo torna neste momento as coisas mais difíceis, mas isto não é qualquer tipo de desculpas. Porque no fim o que conta é o jogo com o Sporting e o treinador estará lá para assumir o resultado positivo ou negativo, mas esperamos que seja positivo”.





Sobre o rival, assumiu que é um “candidato ao título”, mas que o jogo “vale três pontos”.