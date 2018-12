Sérgio Conceição não muda atitude "só se me meterem numa jaula"

Treinador do FC Porto contesta expulsão e lembra o golo de Éder no Euro. Jogo no Beça virou "batalha"

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

"No Bessa foi uma batalha, não foi um jogo. Marcámos aos 95 minutos, eu comemorei com um palavrão e parece que foi a coisa mais grave que aconteceu. Acho isso inadmissível." Sérgio Conceição discorda em absoluto da expulsão após o tento de Hernâni (0-1) e mostra-se particularmente crítico com os comentários que ouviu em programas de TV sobre esse momento.

"O exemplo do golo do Eder [Euro 2016]. Alguém aqui é capaz de dizer que não soltou um palavrão? A não ser que estivessem na missa... Para mim, todos os jogos do FC Porto são golos do Eder, vividos com emoção. Não consigo ser de outra forma. Só se me disserem que não vou para o banco ou me meterem numa jaula, ou algo do género", frisou, preferindo não falar em perseguição por parte dos árbitros, sublinhando apenas "coincidências" com um juiz de linha em particular.

Ainda à volta do tema, Sérgio lembrou o amigo Jorge Jesus - "vive o jogo como eu, uma vez até ficámos a conversar, que ele veio até à minha área técnica" - e criticou o Boavista. "Não contava que não jogasse futebol", sublinhou, falando numa maior agressividade dos axadrezados do que no encontro com o Benfica e no recorrente antijogo.

Elogios para Folha e Jackson Martínez

Sérgio prevê um jogo " muito complicado", até porque, do outro lado, está António Folha. "É difícil que nos possamos surpreender um ao outro", referiu, elogiando Jackson ,"jogador e ser humano espetacular" que gostaria de ver em campo.

Jackson Martínez vai falhar reencontro

O Portimonense não forneceu indicações sobre a disponibilidade de Jackson Martínez mas dificilmente o avançado recupera a tempo do jogo de hoje, devido a lesão. Falha assim o reencontro com o FC Porto.

Entretanto, Nakajima está de saída do Portimonense, a caminho do Wolverhampton (Inglaterra), confirmou ontem Rodiney Sampaio, presidente da SAD dos algarvios. "Será uma grande perda a nível desportivo, mas não tínhamos possibilidade de o segurar", disse o dirigente.