Sérgio Conceição: "Não vale a pena pensar no rival"

Sérgio Conceição só tem olhos para a sua equipa e para a resposta que ela poderá dar hoje (21h15)no terreno do Aves. O FC Porto depende apenas de si para chegar ao título."Não olhamos para os outros. Se não ganharmos o nosso jogo, ficamos com a vida muito difícil", afirmou esta segunda-feira o treinador dos portistas na antevisão do jogo com os avenses. Conceição está atento ao que vai fazendo o Benfica, que luta com a sua equipa pelo título, mas, insiste, o foco está... no FC Porto.Sérgio Conceição, que não se pronunciou sobre a ausência de Nakajima, por se tratar de uma caso "entregue à direção", confessa que nota maior equilíbrio nas equipas após a paragem da Liga por causa da pandemia de Covid-19. E quanto ao embate desta noite, o técnico dos dragões deixa um aviso para o interior do grupo que dirige: "À medida que caminhamos para o fim, as equipas têm ainda as suas ambições, como é o caso do Aves. Estão numa situação difícil, mas matematicamente ainda é possível" conseguir o objetivo, ou seja, a manutenção."Esta fornada da formação, se houver continuidade, posso adivinhar que, com a qualidade que há, o FC Porto está bem servido para ter uma base da formação nos próximos anos" , diz Conceição, que chamou seis jovens para o jogo com o Marítimo.