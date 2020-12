Sérgio Conceição: “Não vou fazer gestão neste jogo”

"Não vou fazer gestão neste jogo. O que faço é olhar para o estado físico e anímico, escolher o melhor onze e tentar ganhar. O mais importante é o jogo do Nacional, é uma final para nós. Não podemos alargar o fosso para o 1º lugar e queremos lá chegar, pois é a posição que nos pertence”, disse este sábado Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto afastou, assim, a possibilidade de poupar jogadores este domingo (20h00), frente aos madeirenses, na 10ª jornada da Liga, já a pensar na Supertaça, com o Benfica, na quarta-feira.









O técnico dos dragões admitiu que seria importante corrigir alguns aspetos defensivos: “Não podemos marcar muitos golos e também sofrer muitos. Corremos o risco que alguns desses golos que sofremos a mais possam contribuir para que no final não sejamos os primeiros. Temos olhado para isso, não com preocupação, mas como algo a trabalhar”.

No que toca ao Nacional, Sérgio Conceição começou por elogiar o percurso do treinador dos insulares, Luís Freire, admitindo ser um “admirador do percurso desses treinadores, que têm percursos de divisões inferiores. Dou muito valor. Parabéns pelo seu projeto”. O técnico dos azuis-e-brancos acrescentou sobre os madeirenses: “Têm menos golos sofridos do que nós e apresentam uma dinâmica interessante quando têm a bola. Cabe-nos limitar ao máximo o Nacional e explorar fragilidades. Teremos de entrar fortes no jogo para o ganhar”.





Conceição reconheceu ainda que o facto de disputar nove jogos em cerca de 20 dias “cria desgaste, complica a vida. Mas temos feito um ciclo de jogos muito bons, estamos no caminho certo, ganhando com alguma dificuldade perante equipas que trabalham bem. Somos um clube que quer estar em todas as competições”.





“lesão de pepe é fruto daquilo que ele é”



“O Pepe é o nosso capitão e, infelizmente, esta lesão é fruto daquilo que ele é como jogador e homem, disputando todos os lances no limite, o que prova a sua determinação. Ficámos tristes por ele”, afirmou este sábado Sérgio Conceição, sobre a lesão na face que o central português sofreu no jogo com o Paços de Ferreira, nos quartos de final da Taça da Liga , na quarta-feira (dia 16), que o FC Porto venceu por 2-1, em casa.