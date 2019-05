Sérgio Conceição: “Neste clube não se atira a toalha ao chão”

"Há dois títulos em disputa - Taça de Portugal e Liga - e, matematicamente, no campeonato, ainda temos possibilidade de ganhar. É nisso que temos de estar focados".Esta é a convicção de Sérgio Conceição, sublinhada esta sexta-feira, durante a antevisão do clássico entre o FC Porto e o Sporting, hoje, no Estádio do Dragão, às 18h30.À mesma hora, jogam, na Luz, Benfica e Santa Clara. Para os dragões revalidarem o título, têm de vencer e esperar por uma derrota das águias com os açorianos."É um clássico. Esperamos um bom jogo e que possamos, no final, estar contentes no sentido de ganharmos e percebermos que o rival perdeu", acrescentou Sérgio Conceição."Não atiramos a toalha ao chão. No FC Porto, ninguém desiste, ninguém vai para o jogo a pensar que já acabou", rematou o treinador azul e branco.Numa fase final marcada por encontros com arbitragens mais contestadas, Sérgio Conceição mantém o silêncio que prometeu sobre o tema há cerca de seis meses."Assumi que não iria falar em arbitragens em função do que se estava a passar. Falarei no final da época ", referiu o técnico portista.