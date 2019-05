Sérgio Conceição: "O importante era que o campeão fosse justo"

Sérgio Conceição deixou claro que o campeonato ainda não acabou e que o FC Porto vai lutar pelo título até ao último segundo. Os dragões têm de ganhar ao Sporting e dependem ainda de uma derrota do Benfica, mas o técnico está apenas focado no seu trabalho e expressou um desejo: que haja um campeão justo."Esperamos sempre neste clássicos um bom jogo, duas equipas muito competitivas, um clássico histórico no nosso futebol e espero que no fim do jogo possamos estar contentes no sentido de ganharmos os três pontos e perceber que o rival perdeu. Vamos fazer o nosso trabalho e depois ver o que acontece, sabendo que é extremamente difícil."Sabemos que é difícil, mas há uma coisa que digo: não atirar a toalha ao chão, aqui ninguém desiste. Ninguém vai para o jogo a pensar que já acabou. Há dois títulos em disputa. Matematicamente ainda há possibilidades e é nisso que temos de estar focados. Premiar os adeptos com uma vitória e uma boa exibição. A partir daí, já não é da nossa responsabilidade nem sabemos o que vai acontecer no outro jogo.""Mais importante que ganhar A ou B, o importante era que o vencedor fosse justo. É o meu sentimento. O nosso presidente já falou e neste clube fala-se a uma só voz. Ele falou e eu assino por baixo."