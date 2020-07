Sérgio Conceição: "O meu desejo é ser campeão desde o primeiro dia em que chegámos”

Para cima de meio milhar de pessoas incitaram ontem a equipa do FC Porto, a meio da tarde, na saída da comitiva azul-e-branca do Estádio do Dragão, rumo a Viseu. Na reta final rumo ao título, que está a duas vitórias de distância mas que pode ser apenas uma se o Benfica perder esta quinta-feira em Famalicão, os adeptos criaram um ambiente de enorme euforia. Durante cerca de 500 metros, o autocarro que transportou a comitiva teve de rodar a baixíssima velocidade, rodeado de um mar de gente.









Antes, Sérgio Conceição, técnico portista, projetou a partida desta quinta-feira em Tondela. E começou por falar, naturalmente, na forma como a proximidade do título afeta o grupo. “Não sou hipócrita. Obviamente que pensamos todos os dias, desde o início da época, nos títulos que temos de conquistar. É para isso que trabalhamos, mas não falamos disso”, afirmou.

“Esperamos um jogo difícil. Temos de estar ao melhor nível” para vencer o Tondela, disse depois. Conceição recordou o 5-0 ao Belenenses SAD, no domingo passado, para falar dos momentos individuais. “Em futebol, falamos de quatro momentos: organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva e transição ofensiva. Depois há um quinto, que foi inventado pelo Jorge Jesus, que é o das bolas paradas. Costumo brincar com ele sobre isso. E há o sexto, que é o do talento do jogador. Por vezes, é isso que conta”, explica o técnico.





Questionado pelo CM/CMTV sobre os diferentes estados de alma revelados ao longo da época, nomeadamente nesta fase em que o título está à vista, Sérgio Conceição respondeu assim: “Antes da paragem fui igual a mim próprio. Quando estava sisudo era quando as coisas não corriam tão bem. Penso que não mudei assim tanto... Modo Robocop porquê? Sou politicamente correto, é isso? O meu desejo é ser campeão desde o primeiro dia em que chegámos.”