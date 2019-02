Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: "O nosso doping são os adeptos"

Treinador do FC Porto desvaloriza controvérsia com pedidos de controlo anti-doping.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:00

"Vamos ter 40 mil adeptos no jogo, é esse o nosso doping. São eles que dão aquela percentagem a mais ao nosso motor para chegar à bola primeiro, para ganhar as segundas bolas, os duelos, e para ganhar aquele ‘metrinho’ a mais." Sérgio Conceição reagiu desta forma à polémica com o pedido de controlo antidoping nos jogos de Benfica e FC Porto.



Os portistas defrontam esta terça-feira, no Estádio do Dragão, o Sp. Braga em jogo referente à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. "É uma competição que queremos muito ganhar", assegurou o técnico portista. O jogo faz parte de um ciclo que contempla o importante clássico com o Benfica, no próximo sábado.



"Estamos focados neste jogo, depois falaremos do jogo de sábado. Mas o jogo com o Sp. Braga é o mais importante, sem dúvida", garantiu o treinador da equipa azul-e-branca, durante a antevisão da partida, realizada ontem.



A equipa de Abel Ferreira sofreu duas derrotas seguidas em jogos do campeonato, frente ao Sporting (3-0) e ao Belenenses (2-0). Ainda assim, Conceição não espera qualquer tipo de facilidades. "Ouvi para aí um papagaio a dizer que digo sempre que os jogos são difíceis e que até dou moral aos adversários, mas os jogos são mesmos difíceis. Este é um deles. Quando eu considerar que um adversário é fácil também o digo", garantiu Conceição.



"Temos de estar atentos àquilo que é o Sp. Braga e ao que podem fazer os seus jogadores. Depois temos de realizar o nosso trabalho para conseguir uma importante vitória na primeira mão desta eliminatória. Por tudo o que somos como equipa e como clube, temos de procurar soluções para ganhar o jogo, ponto", afirmou o treinador.



Sobre a pressão a que Abel Ferreira está sujeito pelo presidente bracarense, António Salvador, o treinador dos dragões foi perentório. "O Sp. Braga é considerado por todos o quarto grande. É um problema que é do Sp. Braga, não é meu. Tenho é de me preocupar com os meus problemas, que tenho aqui pela frente. E que não são poucos", disse ainda Sérgio Conceição.



Danilo treina no Olival

Danilo foi a grande novidade do treino do FC Porto realizado na manhã desta segunda-feira, véspera da receção ao Sp. Braga. O médio evoluiu de treino condicionado e ginásio para treino integrado condicionado, juntando-se ao programa que Marega iniciou no sábado.



Golo de Óliver vale recado

Óliver marcou um golo de belo efeito na vitória dos dragões sobre o Tondela na jornada anterior. "Se o Óliver se concentrar no golo e não se focar nas coisas que lhe peço para o jogo, não é bom. O golo deve ser uma consequência natural do trabalho", diz o técnico.