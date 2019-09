Sérgio Conceição: "Os treinadores é que pagam sempre a fatura”

O que me vem à cabeça é agradecer ao meu presidente. Sinceramente não gosto de ver colegas meus com tão pouco tempo de trabalho a saírem." Foi desta forma que Sérgio Conceição comentou, este sábado, as saídas de Marcel Keizer, Filó e Silas, do Sporting, P. Ferreira e Belenenses."Quando um treinador entra, temos a mania de falar dos projetos, mas os projetos são os resultados. Há sempre alguém que paga a fatura e normalmente somos nós, treinadores", afirmou o técnico azul-e-branco, durante a antevisão da partida de domingo entre os dragões e o Portimonense, no Algarve.O mau início de época do FC Porto parece ser coisa do passado e o treinador afasta cenários de pessimismo. "Cada jogo tem a sua história e aquilo que foi o passado recente das equipas não interfere. Queremos dar continuidade ao que temos feito, temos de nos preocupar com aquilo que é a nossa equipa, mas também a olhar para o Portimonense", argumentou Sérgio Conceição.As lesões de alguns dos habituais titulares deverão obrigar o técnico dos dragões a promover alterações e a conceder oportunidades a jogadores menos usados. "Não preciso de lesões para que exista competitividade. Todos lutam por um lugar na equipa", afirmou Sérgio Conceição.O fecho do mercado encerrou a possibilidade de jogadores portistas rumarem a outras paragens. "Estávamos sujeitos a isso. Fico contente por toda a gente ficar e poder trabalhar, pelo menos, até janeiro com tranquilidade", desabafou o timoneiro portista.O FC Porto defronta este domingo o Portimonense, às 18h00, no Estádio Municipal de Portimão."O Portimonense vai ter de jogar com coragem e entrar com uma concentração se quiser alcançar um bom resultado", disse ontem António Folha, treinador da equipa algarvia, na antevisão do encontro de domingo com o FC Porto. "Teremos de jogar sem medo de atacar quando tivermos a bola. E sem receio de perder e de fazer as coisas que são treinadas todos os dias", acrescentou."Acredito que o FC Porto vai apresentar os jogadores que estão em melhores condições para poder ganhar o jogo. Não creio que, mesmo trocando alguns jogadores, seja mais fraco, porque vejo uma equipa muito confiante, até pelos resultados que conseguiu", sublinhou Folha, a respeito da possibilidade de o FC Porto se apresentar sem alguns jogadores normalmente titulares. "Eles têm um plantel com muita qualidade e com muitas soluções", reforçou.Há vários jogadores do FC Porto que estão em dúvida para o jogo de domingo: o defesa Pepe, o médio Romário Baró e os avançados Zé Luís e Marega. Sérgio Conceição optou por incluir este quarteto na lista de convocados que ontem à tarde viajaram para Portimão, mas sem certezas de quem vai recuperar em tempo útil. Todos eles continuam entregues ao departamento clínico e domingo irão fazer testes finais para se perceber se podem ou não dar os respetivos contributos à equipa."[Ter jogadores ao serviço de seleções]é positivo porque isso significa que temos jogadores de qualidade. Mas, por outro lado, chegam aos clubes cansados e com muitos quilómetros de viagens", lamentou ontem Sérgio Conceição."Os jogadores vão connosco mas temos de ter atenção porque vamos ter seis jogos em 19 dias. O jogo mais importante é sempre o próximo", disse Conceição sobre os atletas em dúvida.