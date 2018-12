Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição paga 765 euros de multa

Benfica critica decisão e fala em "proteção e diferença de tratamento".

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:56

Sérgio Conceição foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação com uma multa de 765 euros, na sequência do comportamento após o golo da vitória no Bessa (0-1), no passado domingo. O Benfica fala em "proteção e diferença de tratamento".



Segundo a decisão conhecida esta terça-feira, o treinador do FC Porto "dirigiu-se ao banco da equipa visitada, festejou o golo de forma efusiva com os punhos cerrados e gritou repetidamente: ‘Tomem, c..., tomem, c...’".



Diz o CD que, com essa atitude, Conceição "provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas". Esta é a terceira vez que Conceição é expulso, embora das duas primeiras tenha sido por críticas aos árbitros.



Quem reagiu de imediato à decisão foi o Benfica. "Na época passada, o CD puniu Rui Vitória com 15 dias de suspensão, após a sua expulsão no jogo com o Moreirense, evocando reincidência de outras expulsões.



Sérgio Conceição, só nesta época, foi expulso três vezes e, se recuarmos a épocas anteriores, conta 15 expulsões", referiu Luís Bernardo, diretor de comunicação.



PORMENORES

Uma questão de artigos

O CD não aponta ‘reincidência’ a Conceição porque as outras expulsões da época (Aves, na Supertaça, e Chaves, Taça da Liga) estão ligadas a protestos contra árbitros. Já Luís Gonçalves, diretor da SAD que gritou "isto é uma vergonha" a Hugo Miguel, fica 16 dias suspenso.



Marques ataca Benfica

"(...) no FC Porto adoramos o nosso treinador e no Benfica querem despedir o deles, que agora é mais um precário no mercado de trabalho", escreveu Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões.