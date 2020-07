Sérgio Conceição: "Parem de me chatear até à final da Taça de Portugal"

"Quero mandar um recado aos empresários e agentes de jogadores: parem de me chatear até à final da Taça de Portugal. Não quero estar com ninguém. Não penso nem olho para contratos. Zero! Não estou com a cabeça na próxima época e não falei com ninguém, nem mesmo dentro do clube.” Foi desta forma que Sérgio Conceição frisou que ainda não pensa na temporada 2020/21, manifestando a sua concentração total no jogo de hoje com o Sp. Braga (21h15) e só depois pensará na final da Taça de Portugal, com o Benfica.









Com o título de campeão garantido há duas jornadas, o FC Porto visita os bracarenses na derradeira jornada da Liga, mas nem por isso Sérgio Conceição pretende rodar jogadores a pensar na final que se disputa no Municipal de Coimbra, no dia 1 de agosto. “Ninguém prepara dois jogos ao mesmo tempo, pode haver lesões, castigos... De forma realista, é isto que penso. Ensaios para a Taça são durante a próxima semana”, acrescentou o técnico portista.

Quanto ao embate com o Sp. Braga, Conceição não conta com facilidades: “Espero um jogo frente a uma equipa que tem tido excelentes prestações e num campo difícil de jogar. A preparação do jogo não mudou em nada, tal como aconteceu em outras jornadas. Analisamos os pontos fortes do adversário e o nosso objetivo é conquistar os três pontos.”