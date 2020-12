Sérgio Conceição poupa Zaidu para clássico

O lateral-esquerdo Zaidu realizou esta sexta-feira no Olival treino condicionado e não deve ser aposta para o duelo deste domingo como Nacional. Sérgio Conceição quer contar com o nigeriano na máxima força para o jogo de quarta-feira (20h45, RTP) com o Benfica para a Supertaça.









O jogador, de 23 anos, tem sido um dos destaques dos dragões neste arranque da temporada, pelo que o treinador não quer correr qualquer risco. A “contusão na perna esquerda” sofrida no jogo da Taça de Portugal não é à partida impeditiva, mas o grande objetivo passa por ter a equipa forte para conquistar o primeiro troféu da época. Além disso, a boa resposta de Sarr na esquerda, no duelo da Taça da Liga como Paços de Ferreira (até marcou um golo), dá garantias para o encontro no Dragão. A outra possibilidade passa pela colocação de Manafá na esquerda, mantendo Nanu no lado oposto da defesa.

Sérgio Conceição, de resto, vai fazer regressar ao onze inicial vários dos habituais titulares como Marchesín, Otávio e Marega. O iraniano Taremi também deve ser aposta para jogar na frente de ataque ao lado do maliano.





Um dia depois de ter sido operado a um osso da cara, Pepe fez trabalho de ginásio. O central está fora das opções de Conceição para os próximos jogos e pode reaparecer em pleno antes do jogo para a Liga com o Benfica, marcado para dia 17 de janeiro. Não está descartada a possibilidade de Pepe utilizar uma máscara de proteção, de forma a antecipar o regresso. Normalmente, uma lesão desta natureza tem uma paragem entre 3 a 4 semanas.