"Não acredito em deslumbramento, porque aqui sabem da minha exigência. Tentei que os jogadores rapidamente virassem a página após a conquista da Supertaça e eles deram ótima resposta em Guimarães. Quem se deslumbrar fica em casa.” Foi desta forma que Sérgio Conceição rejeitou este sábado qualquer entusiasmo devido ao ciclo de 13 jogos sem derrotas do FC Porto.









Na antevisão à receção de hoje (21h00) ao Moreirense, o técnico portista alertou que não há margem para facilitismos: “Amanhã [hoje] é que vamos ver se a equipa está bem. O futebol é um recomeçar constante. Acabou um jogo, no próximo temos de estar no máximo. Todos os jogos são decisivos. Estamos numa fase de vários jogos decisivos e todos devem trabalhar o máximo.”

A saída de César Peixoto do comando técnico do Moreirense no dia anterior ao jogo não é, para Sérgio Conceição, uma vantagem: “Estudámos a outra equipa, tendo em conta o que o César vinha fazendo. Se o Moreirense está mais fragilizado? Não sei em que contexto sucedeu a saída. Às vezes, até pode ser a oportunidade para as tropas se unirem ou algum jogador se mostrar. Mas não acredito que o Moreirense mude muito e vai estar motivado, basta estar o FC Porto do outro lado.”





O técnico portista fez questão, ainda, de salientar que o foco está na sua equipa. A ausência de Otávio, que cumpre o segundo jogo de castigo, desta vez foi preparada com tempo - “independentemente da sua qualidade, temos outros jogadores à disposição e tenho soluções” -, tal como a nova alteração no eixo da defesa: “Se o Mbemba não estiver a cem por cento... confiança total no Sarr e no Diogo Leite. Ou num outro jogador que tem treinado a central. É o Loum, sim, e tem dado boa resposta.”

“o presidente Tem tido paciência comigo”



Sérgio Conceição cumpre hoje o 187.º jogo como treinador do FC Porto, ultrapassando Jesualdo Ferreira (186) e sendo suplantado apenas por Pedroto (321) e Artur Jorge (254). “O que é que isso representa? Que o presidente tem tido paciência comigo e me tem mantido no cargo”, afirmou Sérgio Conceição, acrescentando que a confiança de Pinto da Costa tem sido fulcral para o seu trabalho.