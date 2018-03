Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição quer "defender a história do FC Porto”

Treinador pretende dar uma imagem diferente da 1ª mão e diz que há sempre pressão em representar o “melhor clube português”.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:01

Sérgio Conceição tem a opinião que nem tudo foi mal feito na goleada (0-5) sofrida na primeira mão, no Estádio do Dragão, mas quer dar uma "imagem diferente", hoje, em Liverpool. Garante motivação no máximo.



"Estamos conscientes do resultado que houve, mas acho que não há motivação melhor do que, primeiro, ter este símbolo ao peito, envergar esta camisola e respeitar e defender aquilo que é a história do FC Porto na Liga dos Campeões. Segundo, estamos numa montra fantástica. Terceiro, é o orgulho de cada jogador em dar uma imagem diferente", referiu. "Menos pressão? Ela é diária, a exigência é diária. O FC Porto tem de estar pressionado a ganhar o campeonato, a fazer o melhor possível na Champions. Preferia estar bastante mais pressionado para ganhar o jogo. E vamos estar porque vamos de encontro em relação à história do FC Porto, o melhor clube de Portugal", frisou, na conferência de imprensa.



Sérgio Conceição foi desafiado a escolher entre uma vitória hoje ou no domingo, em Paços de Ferreira, para a Liga. "Mas uma vitória neste jogo por quantos? [Risos] É preciso saber isso. Toda a gente sabe que a nossa prioridade é o campeonato", vincou o treinador que, à Sport TV, até sublinhou a importância de vencer a prova nacional, quando confrontado com o interesse de italianos na sua contratação: "Preferia alcançar o nosso grande objetivo e ficar desempregado no final do ano do que ter esses clubes e não conseguir ganhar nada."



Com Pinto da Costa atento na sala de imprensa, Conceição assumiu que a ausência de Marega - Alex Telles, Danilo e Soares também são baixas - o pode levar a alterar a disposição tática da equipa que vai entrar em campo para fazer o que ainda não foi feito: o FC Porto nunca venceu em Inglaterra.



Sorrisos a abrir e sirene a fechar

"Atenção, por favor! Deixem o edifício imediatamente. Optem pela saída mais próxima." Uma sirene bem audível soou em Anfield, ainda a equipa do FC Porto e muitos jornalistas se encontravam no estádio. Após alguns minutos de dúvida, o esclarecimento chegou: falso alarme de um detetor de fumo que terá sido acionado pelo vapor de água dos chuveiros.



Um final de treino anormal depois de ter sido visível a boa disposição entre os 20 convocados de Sérgio Conceição - incluindo os jovens Bruno Costa e Luís Mata, da equipa B. Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, houve corrida e exercícios de aquecimento.



Do grupo, foi Felipe a falar com a imprensa. O central brasileiro lamentou não ter estado na primeira mão (por castigo), mas entende que o resultado de 0-5 não espelha o que se passou. "Eles tiveram seis chances criadas e cinco concretizadas. Difícil para os defesas são as equipas que criam 20 oportunidades, eles foram é eficazes nos remates que fizeram e essa foi a diferença, porque as oportunidades criadas foram iguais", referiu. "Não podemos pensar nos 5-0. Temos de pensar em ser sólidos atrás e na frente sermos eficazes. Fazer o golo e ver no que a partida vai dar", frisou.



Na conferência de imprensa, houve outro momento curioso. A dada altura, Conceição falou em Waris e o tradutor não percebeu de quem se tratava. "Não fez o trabalho de casa", sorriu Conceição, antes de escrever o nome do ganês num papel.