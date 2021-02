Sérgio Conceição quer foco para as decisões

Foco, aplicação e concentração máximas. Estas são as palavras-chave de Sérgio Conceição para os seus jogadores nos dias que antecedem um ciclo de jogos infernal do FC Porto que pode definir o resto da temporada.









A vitória e a exibição frente à Juventus para a Champions foi um tónico importante para motivar a equipa para o que se avizinha. Agora, é mudar o ‘chip’ na Liga para a deslocação ao terreno do Marítimo (segunda-feira, 19h00, Sport TV1) e depois para a receção ao líder Sporting (dia 27). Jogos fundamentais para não deixar fugir o leão e recuperar da desvantagem de dez pontos, à entrada para a 20ª ronda do campeonato.

Segue-se a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o Sp. Braga (3 de março), no Estádio do Dragão. A vantagem é dos portistas (depois do 1-1 do primeiro jogo), que têm, como outros dos objetivos da época, chegar ao Jamor e revalidar o título.





Só depois a decisão na Champions, em Turim (9 de março), com a equipa portuguesa em vantagem para atingir os quartos de final da liga milionária. São duas semanas que podem ser do tudo ou nada da formação de Sérgio Conceição.





O treinador portista teve ontem praticamente todo o plantel à sua disposição. No boletim clínico figuram apenas os nomes do guarda-redes Mbaye (ginásio) e do defesa-central Marcano (treino integrado condicionado). Nos trabalhos participou novamente Francisco Conceição, filho do técnico dos dragões, que já se estreou pela equipa principal na Liga e na Champions. Hoje, o plantel portista volta a treinar no Olival, a partir das 10h30.





O jogo com o Marítimo, segunda-feira, terá arbitragem de Vítor Ferreira (AF Braga).

críticas valem processo a pinto da costa



O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Pinto da Costa, após participação da Associação Portuguesa de Árbitros. Em causa, críticas às arbitragens feitas pelo presidente portista depois do jogo da Taça com o Sp.Braga (1-1). Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, foi alvo de idêntico processo.