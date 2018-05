Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição quer investimento no plantel do FC Porto

Técnico tenta segurar joias do plantel e procura reforços.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:30

Sérgio Conceição quer que o FC Porto invista num plantel capaz de lutar pelo bicampeonato. Foi uma das exigências do técnico para renovar, e o principal sinal de aceitação passou pela rápida renovação com Iker Casillas.



Ao que o CM apurou, o treinador ‘sofre’ com cada saída do grupo que se tornou numa "família", com o caso mais recente a ser a venda de Ricardo Pereira para o Leicester, de Inglaterra. Conceição percebe as limitações do fair-play financeiro da UEFA, mas não quer ver repetido o cenário do verão passado, em que apenas recebeu Vaná.



A cada baixa há que responder com a procura de reforços, apesar de o plano também incluir o regresso de alguns emprestados, como Mikel, Chidozie, Fede Varela, Jorge Fernandes e Galone para testes na pré-época. E Sérgio ainda não deu como perdidas as situações de Marcano, Maxi e Reyes, três dos que terminam contrato.



No mercado, o FC Porto está ativo na procura por um extremo, não só mas também para colmatar uma eventual saída de Brahimi, argelino com muito mercado e que, claro está, Conceição gostaria de continuar a ver de azul-e-branco.



PORMENORES

Victor Luis na órbita

Victor Luis, lateral-esquerdo do Palmeiras, está na mira do FC Porto. O jogador brasileiro, de 24 anos, já alinhou na equipa B dos dragões na temporada 2012/2013.



Oliver Torres

"Trabalho, ambição e sacrifício são as palavras que definem este grupo", disse o médio espanhol Oliver em declarações ao site do clube.



Pedro Justiniano renova até 2020

Continua em prática a intenção do FC Porto em renovar com as maiores promessas. Desta vez, foi o central Pedro Justiniano, de 19 anos, a renovar até 2020. Só o processo de Dalot é que continua à espera de final feliz.