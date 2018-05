Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição recebe dois milhões

Treinador do FC Porto rubricou contrato até 2020. Técnico vê o salário dobrar.

Por Paulo Jorge Rocha e Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Sérgio Conceição renovou com o FC Porto até 2020. O vínculo do técnico de 43 anos terminava no verão do próximo ano e a renovação do seu contrato era uma das grandes prioridades dos dragões.



O técnico viu as suas condições salariais melhoradas. Segundo o que o Correio da Manhã apurou, o treinador passará a auferir um ordenado a rondar os dois milhões de euros anuais livres de impostos, o dobro do que recebeu durante o seu primeiro ano no Dragão, voltando ao que recebia como treinador do Nantes.



Conceição confessou estar "extremamente contente" por ter chegado a acordo, admitindo "algumas abordagens" de clubes estrangeiros e garantindo que "a prioridade passou sempre por representar o FC Porto e dar continuidade ao que foi feito este ano". "Nunca discuti um contrato com o presidente, e já foram alguns que fizemos juntos", disse. Já Pinto da Costa lembrou que o técnico era uma "peça importantíssima" e que "é natural que quando se está bem não se mude".