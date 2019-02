Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição rejeita crise no FC Porto

Treinador acredita que dragões vão ultrapassar mau momento frente ao Vitória de Setúbal.

Por José Eduardo Cação | 10:18

Depois dos empates em Guimarães e Moreira de Cónegos e da derrota no terreno da Roma, Sérgio Conceição acredita que o Dragão vai ser o palco do regresso às vitórias, este sábado (20h30), frente ao V. Setúbal, para a 22ª jornada da Liga. Acreditando que os últimos resultados foram uma fase má, mas passageira, o técnico rejeita a existência de pressão por estar apenas a um ponto do Benfica e a dois do Sp. Braga.



"No futebol existem três resultados possíveis e já vi muita coisa no futebol. Mas acredito que aquela fase da bola na trave já passou. Vamos fazer um bom jogo e ganhá-lo ", disse na antevisão da partida com os sadinos. Com Brahimi a juntar-se ao lote de indisponíveis - argelino saiu lesionado no jogo contra a Roma -Conceição refere: "Temos sofrido com essas lesões, mas sou pago para encontrar soluções e nunca vou desculpar-me com essas ausências. Estarão outros. Os que entraram contra a Roma entraram bem e um deles fez o golo."



Sobre a pressão atual na tabela classificativa, Sérgio desvaloriza a proximidade pontual. "Sentia-me afetado mas era quando treinava o Olhanense e tínhamos cinco meses de salários em atraso e os jogadores tinham dificuldade em arranjar comida para comer em casa. Tivemos sete pontos de vantagem porque os rivais perderam pontos, mas estamos à frente, dependemos só de nós", refere.



Questionado sobre as opções de Pepe e Militão na defesa, Conceição respondeu. "Não é agarrar num jogador que fez meses a central e metê-lo a lateral. Tudo é trabalhado ao pormenor. Mas prefiro que se discuta o Pepe no meio do que falar de toupeiras e outras coisas", comparou.



Em relação ao V. Setúbal que vem de três empates o técnico dos dragões não poupou nos elogios. "Com a troca de treinador a equipa não marca muito, mas também não sofre. É poderosa em termos físicos e tem boas individualidades."



Polémica com Felipe encerrada

Depois de Felipe vir a público esclarecer a polémica no final do jogo com a Roma, Sérgio Conceição encerrou o assunto. "Foi tudo normal. O Felipe estava irritado com um lance do jogo e quando fui ter com ele ainda estava irritado e a falar como estava três, quatro segundos antes. Prefiro ter um jogador irritado quando perdemos do que aos sorrisos a combinar um jantar. O dedo para cima ou baixo é questão de perspetiva."



Sandro exige jogo "quase perfeito"

Sandro Mendes, treinador do V. Setúbal, acredita que a sua equipa pode surpreender o FC Porto e exige perfeição.



"Acreditamos sempre, mas só acreditar não chega. Temos de fazer um jogo muito bom, quase perfeito, e tentar que o FC Porto não esteja num bom dia. Temos as nossas possibilidades e é com isso que vamos encarar o jogo, mesmo sabendo que será complicado", disse esta sexta-feira o técnico, na antevisão ao jogo.



Sandro Mendes desloca-se ao reduto do FC Porto sem Rúben Micael e Zequinha, que sofreram "pequenos toques" no treino realizado na manhã de ontem no Estádio do Bonfim.