Sérgio Conceição renova contrato com o FC Porto

Está desfeito o impasse: Sérgio Conceição vai continuar no comando técnico do FC Porto. Segundo anunciou há pouco o Porto Canal, a renovação está fechada e será oficializada ao final da manhã deste sábado. O técnico, de 46 anos, assinará vínculo por mais três temporadas.

Sérgio Conceição está no FC Porto desde 2016/17, altura em que saiu dos franceses do Nantes para voltar a orientar uma equipa em Portugal, depois de passagens por Olhanense (2011/12), Académica (2012/13 e 2013/14), Sp. Braga (2014/15) e Vitória de Guimarães (2015/16).

No final da presente temporada, o impasse no processo de renovação entre o treinador e o FC Porto alertou alguns emblemas europeus, com especial foco em Itália, país onde o agora treinador passou durante a sua carreira como jogador (Lazio, entre 1996/96, 1997/98 e 2002/03; Parma, em 2000/01; e Inter de Milão, em 2001/02 e 2002/03.