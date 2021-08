Sérgio Conceição resignado com indefinições no FC Porto

Sérgio Conceição está resignado com a gestão do mercado de transferências. O treinador do FC Porto, sabe o CM, esperava, pela primeira vez, ter um plantel fechado com alguma antecedência, mas já percebeu que as dificuldades financeiras do clube impedem a concretização desse desejo.Este defeso não está a correr como os dirigentes portistas esperavam. Desde logo pelo facto de o Wolverhampton não ter exercido a cláusula de compra de Vitinha, que impediu a entrada de 20 milhões de euros que os portistas davam como certos - há declarações públicas do administrador Fernando Gomes nesse sentido.