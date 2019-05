Sérgio Conceição: "Se me sinto capaz de pegar num plantel novo? Claro que sim"

Sérgio Conceição afirmou não temer as mudanças que se adivinham no plantel do FC Porto no mercado de verão. O treinador diz não ter medo e lembra que quando aceitou este desafio, já sabia das dificuldades financeiras existentes no Dragão."Independentemente da forma de estruturar o plantel, de saírem X jogadores, entrarem X jogadores… quem trabalha nesta casa, trabalha para ganhar jogos e títulos. Se o presidente falou, tem toda a legitimidade e credibilidade, estamos a falar do dirigente mais titulado do Mundo, saberá com certeza o que está a falar. O que ele disse, está dito.Quem trabalha aqui tem de trabalhar para ganhar títulos. Se sou capaz? Claro que sim. O meu percurso... No Olhanense o meu título foi ficar em oitavo, na Académica foi ficar em oitavo e por aí fora. Neste percurso no FC Porto, em dois anos, o FC Porto não estava muito habituado a ficar quatro anos sem ganhar nada. Agora em dois anos temos a possibilidade de ganhar quatro títulos, dois já conquistados.É verdade que estivemos na final da Taça da Liga. Se perguntarem se é importante chegar a estes momentos decisivos, é, mas mais importante é ganhar. O nosso ADN é esse. É importante estar nestes momentos de decisão, mas o mais importante é ganhar. Eu e o presidente estamos em plena sintonia nesse sentido. Se me sinto capaz? Obviamente que sim.""Vocês sabem a realidade do FC Porto nestes últimos anos, nomeadamente nos dois em que estou aqui, da grande dificuldade que o FC Porto teve em trazer mais-valias devido ao aspeto financeiro. Mas isso não é fundamental para que eu fique ou não fique. Se eu tivesse medo, não tinha aceite vir de Nantes por metade do meu contrato em França para representar o FC Porto. Não é por aí. O que há a fazer, e estou em plena sintonia com o presidente, é uma conversa entre nós que tem havido em relação às melhorias de algumas situações dentro do clube, mas isso faz parte do meu trabalho. Eu querer melhorar algumas situações e com certeza que o presidente também quererá.Um desses aspetos é na equipa profissional, mas há outras situações que são faladas e têm de ser melhoradas. Mas isso faz parte da minha forma de estar, deixar um relatório do que acho que podemos melhorar para sermos uma equipa competitiva e lutarmos por títulos. Todos os clubes o fazem com certeza.Saída de muitos jogadores? Um clube não tem a ver só com isso. Hoje vêm na imprensa os quatro sub-19 que vão fazer a pré-época connosco. Olhar um bocadinho para a formação. São outros aspetos importantes na dinâmica de um clube que tem a exigência máxima de ganhar títulos. Temos de perceber o que não funcionou e o que funcionou. É assim que entendo o futebol para que em cada ano que passa irmos à procura de ganhar, porque os outros também se reforçam nestes aspetos.""Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós olhamos para o que somos como equipa, como abordar determinado jogo em função do que queremos nesse jogo. Umas vezes passou com Pepe a jogar, outras no banco, umas com o Manafá a jogar, outras no banco, umas com o Militão a jogar, outras no banco. Depende do adversário, do que quero para o jogo. Dou um exemplo: houve diferentes nuances com o Nacional, jogou o Óliver.Às vezes, a entrada de um jogador pode mudar a dinâmica de jogo, no processo ofensivo ou defensivo. Mas não podemos passar a ideia de que um jogador entra e perde-se por um jogador. Isso é errado."