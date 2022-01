Se o Sérgio Oliveira está preparado para a Roma, têm de perguntar ao Tiago Pinto e ao José Mourinho ou à direção do FC Porto. Não é a mim. Eu sou treinador de futebol. Treino os jogadores que estão à disposição e o Sérgio Oliveira tem contrato.” Foi desta forma encrespada que Sérgio Conceição reagiu, durante a antevisão da partida com o Vizela, esta quarta-feira, às 20h45, à saída de Sérgio Oliveira para a Roma.









O negócio foi confirmado ao fim do dia. O médio viaja esta quarta-feira, e o FC Porto recebe um milhão de euros pelo empréstimo até final da época. A Roma fica com opção de compra por 13 milhões de euros.

Sobre o jogo desta quarta-feira com o Vizela (Taça de Portugal), o técnico dos dragões admite que poderá ter uma história diferente do recente embate na Liga (4-0): “Esperamos um jogo com grau de dificuldade superior até porque a eliminar tudo pode acontecer.”





Conceição reconhece que o desgaste físico da última partida (triunfo 3-2 sobre o Estoril) e a viagem a Lisboa são fatores a considerar na gestão da equipa: “Temos de estar habituados a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias. Em função da fase que atravessamos, falo de lesões e indefinições, nota-se mais a proximidade dos jogos. Estamos cá para encontrar soluções, escolher o melhor onze e passar a eliminatória”, disse Sérgio Conceição.







Surto de Covid-19

no vizela



O Vizela anunciou ter “mais de uma dezena de infetados” com Covid-19 no plantel, entre jogadores e membros do staff. Não informou quais os jogadores afetados (e por isso não pode ser publicada a equipa provável), mas pediu ao FC Porto o adiamento do jogo. Sem acordo, o encontro apenas poderia ser adiado (segundo as normas da FPF, diferentes das da Liga) se mais de metade dos jogadores habilitados para jogar estiverem impedidos. Uma situação que, até esta terça-feira à noite, não se verificava.