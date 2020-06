Sérgio Conceição disse ter sido "apanhado de surpresa" quando questionado sobre a decisão de Bruno Lage de colocar o seu lugar de treinador do Benfica à disposição."Não tenho nada a dizer até porque não sabia. Apanhou-me agora de surpresa", afirmou o técnico dos dragões na flash-interview após o triunfo (0-1) sobre o Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS.Refira-se que Luís Filipe Vieira aceitou o pedido de demissão de Bruno Lage ainda no Estádio do Marítimo.