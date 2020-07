Sérgio Conceição: "Sofá ou não sofá... isso não me diz nada"

"Campeão no hotel ou no relvado? Os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas. Trabalhamos a pensar desde o início nos objetivos do clube e a tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros, para sermos campeões. Sofá ou não sofá... isso não me diz nada. Estamos focados no Sporting e na nossa equipa e é assim que vamos continuar." Foi desta forma que Sérgio Conceição respondeu quando questionado se preferia ter garantido já ontem o título mediante um deslize do Benfica ou esperar pelo clássico de hoje, às 21h30, no Dragão, em que basta um empate para ser campeão."Neste momento, a vantagem [para o 2º classificado] não significa nada, temos de a manter", acrescentou o treinador portista, garantindo, como onoticiou, que o foco da sua equipa estaria sempre nos leões independentemente do cenário: "[Ter sido campeão antes do jogo de hoje] não ia mudar absolutamente nada. Temos três jogos para fazer na Liga, mais um da Taça de Portugal e vamos continuar com a mesma seriedade."O técnico portista também desvalorizou os dissabores que tem tido frente ao Sporting, com apenas quatro vitórias em dez jogos (cinco empates e uma derrota): "Esses jogos já passaram, o importante é o que vamos jogar amanhã." E para essa partida Sérgio Conceição espera um adversário igual a si mesmo. "A equipa do Sporting é histórica, e por aquilo que tem sido o Rúben Amorim, não mudará muito o que tem sido habitual", explicou o treinador, que elogiou o homólogo.Por último, Conceição não atribuiu importância à possibilidade de fazer o pleno de vitórias nos clássicos da Liga, feito que só José Mourinho alcançou pelos portistas em 2002/03.Sérgio Conceição garantiu que Fábio Vieira e Vitinha estão prontos para serem titulares se assim o decidir. Embora elogie a "qualidade" dos jovens, o técnico deixou um aviso: "Há que encontrar o melhor equilíbrio para lançar esta gente.""Aproveito para mandar um abraço, da minha parte e de toda a equipa do FC Porto, à família da Ana Oliveira e a todo o Sporting, porque é um momento a lamentar. Ver uma jovem partir da forma como partiu...", disse Conceição sobre o atropelamento mortal da basquetebolista leonina, de 18 anos.