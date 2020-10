"Sou verdadeiramente intratável quando perco”, reconheceu esta sexta-feira Sérgio Conceição na conferência de imprensa de lançamento do FC Porto-Gil Vicente.









O treinador portista, a propósito das opções que toma para cada jogo, foi perentório: “Acham que quero perder? Que não quero um jogador que faça cinco golos por jogo? Sou o primeiro a querer isso. Pode haver alguém no Mundo que não goste de perder como eu, mas de certeza que mais não há.” Conceição diz, mesmo, que se isola, para não estar com ninguém. “Nem com a família. Conhecendo a minha maneira de ser, acham que vou pensar ‘não meto o Taremi a ver se perco ou empato o jogo?’”, afirma.

Para recuperar os cinco pontos de atraso para o Benfica, à entrada para a quinta jornada, o FC Porto não precisa jogar o triplo para revalidar o título, mas, sim, “continuar a jogar como tem feito até aqui e encontrar soluções para ganhar os jogos”, sublinha Sérgio Conceição, acrescentando: “Há muito campeonato pela frente e muitos pontos para conquistar. Mas somos exigentes. Não queremos perder pontos de maneira nenhuma. Cabe-nos perceber que cada jogo é uma final para o nosso principal objetivo, que é a conquista do campeonato. Amanhã [sábado] temos a possibilidade de voltar às vitórias e de uma forma sólida. É isso que quero da minha equipa.”







Luís Díaz fora dos planos

Luis Díaz está fora dos planos de Sérgio Conceição para o jogo de sábado. O colombiano, que esteve em grande plano em Manchester, quarta-feira, tem dores na coxa esquerda e, por isso, o técnico não arriscará a sua utilização frente ao Gil Vicente. O companheiro Otávio, que quinta-feira fez treino condicionado, revelou esta sexta-feira uma evolução, admitindo-se a sua utilização esta noite. O espanhol Marcano fez treino condicionado e ginásio e Mbaye submeteu-se a tratamento.







"Um português tão mau nas conferências"

“Ultimamente ouço conferências com um português tão mau”, disse Sérgio Conceição no decurso do lançamento do jogo com o Gil Vicente. O treinador dos campeões nacionais, contudo, não fez alusão a nomes.