Sérgio Conceição supera salário de Jorge Jesus

Pinto da Costa está disposto a tornar Sérgio Conceição no treinador mais bem pago em Portugal, com um vencimento a rondar os 5 milhões de euros líquidos por época, superando o rival Jorge Jesus, que no Benfica aufere 3 milhões de euros livres de impostos em cada temporada.









O presidente do FC Porto está a fazer tudo para convencer o técnico Sérgio Conceição a permanecer no clube por mais duas temporadas e até prometeu mais dinheiro para reforçar a equipa que terminou a Liga no segundo lugar, atrás do Sporting, e chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde em toda a campanha arrecadou 75,9 milhões de euros.

O encargo financeiro dos dragões com o treinador será de 20 milhões de euros nas duas temporadas, sendo que metade deste valor será para impostos.





Jorge Jesus aufere um vencimento de seis milhões de euros brutos/época no Benfica (mais dois milhões de euros para a restante equipa técnica), pelo que Conceição vai quase duplicar esse montante.





O Nápoles, com quem o técnico já tinha um acordo alinhavado, oferecia um vencimento de 5,5 milhões de euros limpos/época. No entanto, o facto de ter falhado a Liga dos Campeões fez o técnico português abortar a transferência.





Além do ordenado estratosférico para o futebol português, Sérgio Conceição tem-se mostrado mais preocupado com algumas mudanças estruturais que devem ser feitas no clube e com as verbas para reforços, de forma a atacar a Liga e a Liga dos Campeões com ambição.





O CM sabe que são estes temas que têm feito o técnico hesitar em aceitar a proposta de Pinto da Costa, que o tornaria no único treinador dos dragões a cumprir cinco temporadas à frente do clube - está empatado com Jesualdo Ferreira. A dificultar a decisão de Sérgio Conceição está ainda o interesse de vários clubes, como o Inter, a Lázio e o West Ham.

Nanu está a ser apontado ao AEK (Grécia). O jornal grego ‘Gazzetta’ avançou esta quinta-feira que o lateral-direito do FC Porto, de 27 anos, é um dos jogadores que integram uma lista de possíveis reforços para a próxima temporada. Contratado ao Marítimo no último defeso, Nanu fez 19 jogos pelo FCP na época que agora terminou, 11 dos quais na condição de titular. O lateral-direito tem contrato com os azuis-e-brancos até 2025.