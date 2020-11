Sérgio Conceição suspenso por 15 dias e multado em mais de 10 mil euros por chamar "mentiroso" a árbitro

Sérgio Conceição foi esta quarta-feira suspenso em 15 dias e multado em mais de 10 mil euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após palavras à equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida na partida entre o Paços de Ferreira e FC Porto, a contar para a 6.ª jornada da Liga NOs, que terminou com uma derrota dos dragões por 1-2.De acordo com o relatório do árbitro, o treinador do FC Porto (que não estará no banco na partida frente ao Portimonense) ter-se-á dirigido a Nuno Almeida afirmando: "És uma vergonha, és um mentiroso", estas palavras valeram a suspensão e correspondente multa a Sérgio Conceição que por ser reincidente apanhou uma suspensão de 15 dias. Siramana Dembelé, treinador-adjunto do FC Porto, foi ainda alvo de um processo disciplinar.A par da equipa técnica azul e branca, também Pepa, treinador do Paços de Ferreira, foi esta quarta-feira suspenso por 8 dias (período de suspensão é menor por não ser reincidente neste tipo de casos) e multado em mais de 2 mil euros (2040€) após dirigir-se para a equipa de arbitragem reiterando: "És uma vergonha" e "Vão para o caralho", segundo explícito nos processos sumários. Samuel Correira, treinador-adjunto do Paços de Ferreira, foi também suspenso por 6 dias.