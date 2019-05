Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: “Temos de dar uma resposta à Porto”

Técnico do FC Porto revelou que plantel ficou “chocado” com a notícia do enfarte de Casillas.

A três jornadas do final da Liga e com menos dois pontos do que o Benfica, o FC Porto recebe, este sábado, o Desportivo das Aves, ainda a pensar no título.



O jogo vai ficar marcado pela ausência de Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio, no treino de quarta-feira. "O plantel ficou chocado. É um grupo muito solidário e está aqui para ajudar o guarda-redes", disse Sérgio Conceição. A equipa visitou, ontem, o guarda-redes antes de partir para o estágio pré-jogo.



Na antevisão à partida, o técnico assegurou estar ciente das dificuldades perante uma equipa com uma forma de jogar atípica em Portugal, mas explicou que os seus jogadores estão precavidos.



"Temos de dar uma resposta de acordo com aquilo que é o FC Porto. Ganhar independentemente das dificuldades", disse, lembrando o desempenho do Aves na segunda volta: "É o 5º classificado. Depois do Inácio pegar na equipa, apresentou resultados extremamente positivos."



Já em relação à forma como os adeptos reagiram - insultos e vaias aos jogadores e equipa técnica - ao empate frente ao Rio Ave, Conceição afirmou que percebe, mas pediu o apoio de sempre. "O importante é olhar para o mar azul que tem de estar unido até ao final."



"Encontrei uma situação difícil"

Sobre as críticas dos adeptos, Sérgio Conceição assume a responsabilidade. "Eu dou sempre a cara. Não podemos esquecer aquilo que era o FC Porto quando cheguei. Estava numa situação extremamente difícil, sem podermos fazer aquisições e ainda assim foi o que se viu . Este ano, tivemos uma contratação que custou mais - o Militão -, mas o resto foi mercado nacional. Tem de se dar mérito", disse.