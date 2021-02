Sérgio Conceição: "Todos somos poucos para rezar por Alfredo Quintana"

Sérgio Conceição enviou um desejo de melhoras a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto que luta pela vida após uma paragem cardiorrespiratória."Queria mandar um abraço à família do Quintana. Dizer que todos somos poucos para rezar por ele e pedir a Deus que tudo corra pelo melhor. Um abraço para a família dele", começou por dizer o treinador portista à Sport TV, após a vitória na Madeira sobre o Marítimo (1-2).Também Matheus Uribe deixou uma mensagem para o guardião luso-cubano: "Aproveito para dedicar esta vitória ao Quintana. Um abraço e força que estamos com ele."