Sérgio Conceição usa Benfica para alertar jogadores

Equipa portista não conta com Aboubakar, ausente por lesão, mas quer marcar golos ao Feirense e continuar no comboio da frente.

Paulo Jorge Duarte | 10:03

"Os adeptos não querem rodinhas, palminhas ou bater no peito. Querem é resultados." Foi desta forma pragmática que Sérgio Conceição descreveu a importância dos adeptos do FC Porto.



"Em Moscovo, depois do jogo, tive a perceção de como os adeptos fazem um grande esforço financeiro para acompanhar a equipa, mesmo aqui no Estádio do Dragão. Tenho a certeza de que tiraram qualquer coisa em casa ou à família para poderem estar presente e isso marcou-me", revelou, emocionado, o técnico portista.



A derrota do FC Porto por 1-0 com o Benfica deixou marcas. "Conversei com os jogadores para corrigir o que esteve mal diante do Benfica. Vimos coisas que não fizemos e que podíamos ter feito, e outras que fizemos e bem. Não vou entrar em pormenores", afirmou Sérgio Conceição.



"A equipa do Nuno Santos sabe o que faz em campo, tem a defesa menos batida do campeonato mas espero, no final, ganhar nem que seja por um golo", salientou.



A equipa azul e branca disputou um jogo intenso para a Liga dos Campeões - vitória por 3-1 contra o Lokomotiv de Moscovo - com duas viagens longas e cansativas pelo meio. "Obviamente que provocou cansaço na equipa mas não condicionou os treinos de preparação para este jogo. Foi mais difícil, mas o clube está equipado para uma recuperação rápida e eficaz."



Após o jogo em Moscovo, Felipe afirmou que "a equipa devia dar mais". "Todos dão o máximo, o Felipe referiu-se a momentos do jogo que temos de corrigir", explicou o técnico.



Tiquinho Soares de regresso ao ataque

Tiquinho Soares não foi inscrito para a fase de grupos da Liga dos Campeões e não defrontou o Lokomotiv . O regresso do brasileiro ao eixo do ataque portista, ao lado de Marega, é praticamente certo.