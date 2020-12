Sérgio Conceição: "V. Guimarães é mais um final"

"É uma prova de maturidade perceber que foi um jogo que valeu um título [Supertaça], mas já passou. Agora, vamos olhar para este desafio com o V. Guimarães como o mais importante e que pode ser relevante para a conquista do título. Temos de o ganhar para depois perceber isso, olhando para este jogo como mais uma final”, disse Sérgio Conceição, na antevisão do duelo desta terça-feira (21h00, Sport TV1) com o V. Guimarães.









Depois da vitória frente ao Benfica (2-0), em Aveiro, o técnico diz ter regressado ao trabalho com “a mesma azia de sempre” e os “ jogadores com a determinação normal nos treinos”.

Sobre o adversário, Conceição não poupou nos elogios: “O Vitória sempre teve equipas fortes e competitivas. Voltaram ao que é a normalidade, ter resultados positivos e estar próximos dos clubes que historicamente estão na luta pelo título. Não começou muito bem a época mas, se olharmos para os números, tem a defesa menos batida, vem de três vitórias e está numa fase ascendente. Será um jogo difícil, como são todos em Guimarães, e todos no campeonato. (…) É uma equipa com muita qualidade e talento individual e João Henriques organiza bem as suas equipas. Juntando tudo isso só pode dar bom resultado. Tirando a derrota com o Santa Clara, para a Taça, o Vitória mostra que tem uma excelente equipa”. Sobre o reencontro entre os dragões e Ricardo Quaresma, o treinador não personalizou e destacou a qualidade de vários jogadores minhotos. “Estou atento à equipa do Vitória no geral. Quaresma é um jogador com experiência, que tem qualidade, como outros na equipa do Vitória. Temos de olhar para a equipa no seu todo. Estamos atentos às individualidades, faz parte da observação do adversário, não mais do que isso”, salientou.





Após o jogo com o Benfica, o presidente Pinto da Costa esteve na habitual roda dos dragões e falou ao grupo, algo que Sérgio Conceição gostaria que acontecesse mais vezes. “Chamei o presidente para a roda, porque sentimos o peso da presença dele junto a nós. Se estivesse mais vezes no relvado mais vezes estaria na roda. Faz parte do grupo e é o nosso líder máximo”, concluiu o técnico dos portistas.



pormenores



Mbemba não deve jogar



O central Mbemba não deve recuperar de um problema físico. “Será difícil”, reconheceu Conceição que poderá apostar em Diogo Leite para fazer companhia a Pepe no eixo da defesa.





Mercado fica à porta



“Não vou fugir ao que tenho dito, nem vou ser diferente no discurso: aqui, o mercado fica à porta”, salientou o técnico, que aproveitou para desejar os parabéns a Pinto da Costa.





Pinto da Costa: “íamos ser arrasados”



“Todos vibrámos muito, até porque estávamos convencidos de que esta época íamos ser arrasados. Estávamos ansiosos, porque quando soubemos a data do jogo percebemos que íamos sofrer um vexame muito grande. Mas quem tem Sérgio Conceição e este plantel tem tudo”, disse esta segunda-feira Pinto da Costa, na entrega da Supertaça ao museu do clube, no dia em que celebrou o 83.º aniversário.