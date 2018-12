Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição vale 80 milhões de euros

Prémios da Champions em ano e meio ajudam contas da SAD.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Desde que assumiu o cargo de treinador do FC Porto, Sérgio Conceição teve influência direta em cerca de 80 milhões de euros só em prémios resultantes do rendimento desportivo na Liga dos Campeões.



As contas começam ainda em 2017/18 - não cabem aqui os 12,7 milhões do apuramento, responsabilidade de Nuno Espírito Santo, na época anterior. Já na era de Conceição ao leme, foram 11 milhões em três vitórias, um empate e o apuramento para os oitavos de final.



Com o título de campeão no bolso - ou seja, qualificação direta - e uma performance incrível nesta fase de grupos, Conceição juntou-lhes 67,95 milhões, fora a redistribuição do montante que ‘sobra’ nos empates, o que deverá resultar num total de quase 80 milhões.



Entretanto, o treinador portista foi esta quarta-feira eleito pela Liga o melhor de outubro e novembro. Iker foi o melhor guardião, Militão o melhor defesa.