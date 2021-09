Sérgio Conceição: “Vamos ser campeões”

"Vamos ser campeões (...) Todos juntos.” Esta foi a garantia dada por Sérgio Conceição na habitual roda de jogadores com o restante staff no final do jogo entre o Sporting e o FC Porto (1-1), no Estádio José Alvalade.









O técnico portista, como é habitual, dirigiu-se ao grupo com palavras fortes e motivadores sempre com o punho cerrado. E ao contrário de outros jogos foi ele e não um jogador a motivar o grupo para a resto da temporada. Ao seu lado esteve Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, com quem protagonizou um episódio tenso no jogo com o Famalicão no passado mês de agosto.





Leia também FC Porto no grupo mais difícil da Champions Os quatro pontos de desvantagem para o rival Benfica não são para Sérgio Conceição significativos, até porque só estão disputadas cinco jornadas. Por isso pediu foco e concentração para os próximos jogos, a começar já no difícil encontro da Champions, quarta-feira (20h00, TVI) no terreno do Atlético de Madrid. Começar com o pé direito é muito importante para os dragões numa prova com tradição para os portistas.

Depois da deslocação a Madrid, Sérgio Conceição tem no domingo seguinte jogo em casa com o Moreirense e na jornada subsequente tem a difícil deslocação ao terreno do Gil Vicente.



Paragem em Fátima após o clássico



A comitiva portista parou no Santuário de Fátima após o jogo com o Sporting. Esta já é uma paragem com tradição para os dragões. O reforço Pepê registou o momento nas redes sociais: “Gratidão por tudo.”



Atlético de Madrid vence Espanhol nos descontos



O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto na Champions, venceu este fomingo o Espanhol por 2-1. Com João Félix a entrar no final do jogo, os colchoneros fizeram a reviravolta nos descontos.