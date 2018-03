Sérgio Oliveira desvaloriza críticas de doping no plantel do FC Porto

"Ouvi uns zunzuns que tomávamos coisas para correr", disse médio, em entrevista à revista 'Dragões'.

Sérgio Oliveira desvalorizou os rumores de doping no plantel do FC Porto. O médio reagiu assim ao assunto em entrevista à revista 'Dragões'."Não podemos ligar ao que dizem. Até já ouvi por aí uns zunzuns que nós até tomávamos coisas para correr... Talvez as pessoas não tenham a noção do que a gente trabalha todos os dias e da exigência que o míster nos coloca no dia a dia", referiu, citado pelo Record O médio sublinhou que todas as adversidades têm sido ultrapassadas dentro de um espírito de grupo que já não via no FC Porto desde que se estreou na equipa principal, em 2009/10, e onde o capitão Héctor Herrera se revela um grande exemplo."Este ano encontrei um balneário com muito mais mística do que no passado. Quando cheguei à equipa principal pela primeira vez tínhamos de facto um balneário à Porto e penso que este ano também temos. Há um grande respeito entre todos e o respeito conquista-se se todos trabalharem a 200 por cento", rematou.