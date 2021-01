Sérgio Oliveira do FC Porto eleito melhor jogador da I Liga em dezembro

O internacional português Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da I Liga de futebol durante o mês de dezembro de 2020, anunciou esta quarta-feira o organizador da competição.

O jogador, de 28 anos, que tinha vencido o prémio de melhor médio nesse período, somou 14% dos votos dos treinadores do primeiro escalão, tendo superado o avançado brasileiro Rodrigo Pinho, do Marítimo, que arrecadou 11%, e o iraniano Mehdi Taremi, seu colega de equipa, que obteve 10%.

Taremi foi nomeado o melhor avançado durante o mês de dezembro, enquanto o prémio de melhor defesa foi novamente para espanhol Pedro Porro, do Sporting, que já tinha vencido em novembro. O também espanhol Adán, dos 'leões', foi eleito o melhor guarda-redes.

Na II Liga, o médio Crespo, do Estoril Praia, arrecadou o galardão de melhor jogador da prova em dezembro, e Bruno Pinheiro, que dirige a equipa 'canarinha', atual líder da competição, venceu o prémio de melhor treinador no último mês do ano passado.