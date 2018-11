Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Oliveira nega reprimenda de Sérgio Conceição

Médio do FC Porto reconhece erro contra o Varzim mas garante que a abordagem do treinador não foi para lhe puxar as orelhas.

08:31

Sérgio Oliveira nega ter levado um ‘puxão de orelhas’ do treinador Sérgio Conceição no final do jogo com o Varzim, disputado na passada quarta-feira e referente à Taça da Liga. "Que fique bem claro que em momento algum o míster Sérgio me repreendeu, muito pelo contrário", fez saber o jogador através da sua conta na rede social Instagram.



O ‘incidente’ deu-se logo após o final do encontro que o FC Porto venceu por 4-2. Sérgio Oliveira teve intervenção direta no segundo golo do Varzim, com um passe mal medido para o guarda-redes Vaná, que foi intercetado por Haman.



O jogador da formação poveira finalizou o lance que na altura colocava o resultado em 2-2.



No termo do encontro, Sérgio Conceição entrou no relvado para cumprimentar um a um todos os seus jogadores, como de resto é habitual fazer, mas quando chegou a vez de Sérgio Oliveira deteve-se e ficou à conversa com o médio. Houve vestígios de tensão na conversa, sinal claro de que o treinador não gostou da forma como Sérgio Oliveira abordou o lance.



Na mensagem publicada nas redes sociais, Sérgio Oliveira refere ainda: "Usar esta braçadeira tem um significado especial. Foi-me concedida por aquela que será a pessoa mais exigente comigo a nível desportivo, a seguir a mim mesmo. Erros, todos cometemos e eu estou aqui para os assumir."



Só Aboubakar está ‘fora’

O plantel do FC Porto regressou ontem de manhã aos treinos, poucas horas após ter derrotado o Varzim (4-2) em jogo da Taça da Liga.



Sérgio Conceição tem o plantel praticamente todo disponível, sendo que a única exceção continua a ser Aboubakar, que recupera de uma rutura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo.



O FC Porto prepara a deslocação à ilha da Madeira, onde defronta neste sábado, a partir das 18 horas, a equipa do Marítimo.