Sérgio Oliveira está de malas aviadas para a Roma e inicia na manhã desta quarta-feira a curta viagem que o irá tornar no próximo reforço da equipa de José Mourinho. O médio chegou à zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta das 7 horas e, após um compasso de espera, já entrou nas instalações do aeroporto após se despedir da mulher, Cristiana Pereira.A viagem que irá levar, em voo privado, até Roma tem início previsto para as 8 horas e chegada a solo italiano, em hora portuguesa, às 10h44.