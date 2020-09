Sérgio Oliveira: “Objetivo é ganhar”

"O objetivo é ganhar. Não somos favoritos, mas somos candidatos”, foi desta forma ambiciosa que Sérgio Oliveira abordou a dupla jornada da seleção nacional no arranque da Liga das Nações, na qual Portugal defende o título conquistado em 2019 em casa.









A boa-disposição e a ambição na revalidação do troféu reinaram entre os jogadores que preparam os embates com a Croácia (sábado no Estádio do Dragão) e a Suécia (dia 8, em Estocolmo), a contar para a fase de qualificação da Liga das Nações.

O médio do FC Porto Sérgio Oliveira foi o porta-voz do grupo. Reconheceu tratar-se de adversários de grande qualidade, mas acredita que a equipa das quinas “será feliz”. “Vamos defrontar o vice-campeão do Mundo (Croácia). Vai ser difícil, mas vamos com ambição para ganhar”, disse, acrescentando que “serão jogos disputados em condições diferentes das habituais” devido à pandemia e à condição física dos jogadores, que está mais atrasada.





Os 25 jogadores escolhidos pelo selecionador Fernando Santos, entre os quais Cristiano Ronaldo, apresentaram-se ontem na Cidade do Futebol e até já treinaram. Mas, antes, todos os jogadores, treinadores e staff submeteram-se a testes à Covid-19, todos eles com resultados negativos e conhecidos antes da sessão de trabalho ao final da tarde.





A Seleção volta a treinar esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 10h30.